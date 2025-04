Un uomo muore in Pronto soccorso denuncia dei familiari salma sotto sequestro

FRANCAVILLA FONTANA – La Procura di Brindisi ha avviato un'inchiesta su un dramma che nella giornata di ieri (lunedì 14 aprile) si è verificato presso l'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, dove ha perso la vita un 55enne del posto, padre di famiglia. L'uomo, nella mattinata di lunedì.

