Mattarella firma la legge Morandi ma segnala discriminazioni da correggere

Mattarella, ha firmato la Proposta di legge per il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, detta "legge Morandi" ma ha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti di Camera e Senato e alla premier Giorgia Meloni nella quale segnala alcune "discriminazioni" nel provvedimento che andranno sanate. La legge è stata approvata dalle Camere lo scorso 20 marzo. Quotidiano.net - Mattarella firma la legge Morandi ma segnala discriminazioni da correggere Leggi su Quotidiano.net Il presidente della Repubblica, Sergio, hato la Proposta diper il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, detta "" ma ha accompagnato lacon una lettera ai presidenti di Camera e Senato e alla premier Giorgia Meloni nella qualealcune "" nel provvedimento che andranno sanate. Laè stata approvata dalle Camere lo scorso 20 marzo.

