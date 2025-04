Formiche.net - Perché dallo scontro con gli Usa la Cina ha più da perdere che guadagnare

Leggi su Formiche.net

Che cosa spinge laa cercare il corpo a corpo con gli Stati Uniti, sul terreno dei dazi? La settimana che porta dritti alla Pasqua ha sancito il ritorno del buon umore sui mercati globali. E il motivo è piuttosto noto: l’apertura da parte del presidente americano, Donald Trump, ha una serie di negoziazioni cucite su misura per trovare un equilibrio commerciale che soddisfi sia gli Stati Uniti, sia le controparti, Europa e dunque Italia, inclusa. Il vero problema, però, non è risolto. Con tariffe superiori del 145% sulle merci in entrata, il Dragone è rimasto il vero problema dell’America, dal momento che si tratta di uno dei mercati non certo secondari per l’economia a stelle e strisce (e viceversa). Anche, a differenza di molti altri governi, a Pechino continuano a credere nella filosofia dell’occhio per occhio.