Rapine a raffica nel centro storico di Pisa cinque minori nei guai

Pisa, 15 aprile 2025 - cinque misure cautelari, di cui una in carcere e quattro con obbligo di permanenza in casa, sono state eseguite questa mattina dai carabinieri della compagnia di Pisa nei confronti di altrettanti minorenni residenti tra le province di Pisa e Livorno. I giovani sono accusati di numerose Rapine, sia consumate sia tentate, ai danni di coetanei nel cuore del centro storico Pisano.Le indagini, coordinate dalla sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Pisana, erano iniziate dopo una rapina avvenuta durante la notte di Capodanno scorso. Da allora, gli investigatori hanno documentato altri nove episodi violenti: otto Rapine consumate tra gennaio e febbraio (il 1°, 2 e 3 gennaio, due il 25 gennaio, due il 1° febbraio e una il 5 febbraio) e due tentate (3 gennaio e 4 febbraio).

