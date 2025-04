Sommer Martinez i due portieri sono una garanzia il piano dell’Inter per la prossima stagione

Sommer, con la sua esperienza e professionalità, ha dimostrato di essere un portiere di alto livello e capace di fare la differenza durante i momenti cruciali delle partite dell'Inter. La sua presenza tra i pali offre all'allenatore Simone Inzaghi una grande affidabilità, fondamentale per affrontare sfide decisive. D'altro canto, Martinez, giovane e promettente, sta facendo vedere di sapersi ritagliare spazi anche in un contesto altamente competitivo. Di seguito, l'analisi del Corriere dello Sport. SU Sommer – «Fattore Sommer. Lo è stato dalla ripresa dopo l'ultima pausa per le nazionali. E dovrà esserlo anche domani sera per conquistare la semifinale di Champions.

SOMMER 7,5. In trincea, sfodera parate in serie per tutta la gara. PAVARD 5,5. Parte bene, ma il palo di Kane arriva su un suo imperdonabile errore di sufficienza. ACERBI 6,5. Vita durissima in ...

Inter-Genoa con il risultato minimo ma tutt’altro che il minimo bottino per Inzaghi. La vittoria nerazzurra serve a mettere pressione al Napoli di Conte. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it ...

L’Inter si prepara alla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord con l’obiettivo di difendere il vantaggio dello 0-2 conquistato all’andata a Rotterdam. Tra i ...

