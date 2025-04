Montagna largo ai giovani alpinisti riparte il Cai Eagle Team

Eagle sessions da 40 posti dalle Alpi alle isoleMilano. Sono aperte le candidature per partecipare alla seconda edizione del Cai Eagle Team, ancora più strutturata e ambiziosa della prima, terminata lo scorso marzo con le spedizioni alpinistiche in Patagonia e in Oman. Il progetto, ideato da Club alpino italiano e Club alpino accademico italiano, insieme all'alpinista Matteo Della Bordella, punta a coltivare i giovani interpreti dell'alpinismo e dell'arrampicata moderni, attraverso un percorso formativo triennale che culminerà, anche questa volta, con una spedizione alpinistica internazionale. Oltre a un'opportunità per scalare, il Cai Eagle Team è "un laboratorio umano e culturale per far crescere una nuova generazione di alpinisti consapevoli e formati, capaci di interpretare il presente e costruire il futuro dell'alpinismo".

