Alberto Angela vince giù Ilary Blasi con The Couple Bene Porro

Alberto Angela conquistare, con una puntata dedicata alle note di Londra, il 19.1% di share pari a una media di 3.040.000 spettatori, in netta crescita rispetto a sette giorni fa e vincendo la serata. Su Canale5 il programma The Couple - Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, si è invece fermato a una media di 1.557.000 individui all'ascolto pari a uno share del 13.0%, in netto calo rispetto alla settimana scorsa. Quanto agli altri programmi, su Rai2 Obbligo o verità con Alessia Marcuzzi ha segnato una media di 722.000 telespettatori con uno share del 4.8% (presentazione: 4.0% - 819.000). Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 4.

