Glaskupan – La cupola di vetro la recensione segreti nel gelo della Svezia

Glaskupan – La cupola di vetro, 2025. Creata da: Camilla Läckberg. Cast: Léonie Vincent, Johan Hedenberg, Johan Rheborg, Farzad Farzaneh. Genere: Thriller. Durata: 1 ora circa/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: su NetflixTrama: Una criminologa torna nel suo villaggio natale dopo anni e si ritrova ad affrontare il trauma infantile di un rapimento, quando una nuova sparizione sconvolge la comunità. I ricordi riemergono, le certezze crollano, e il passato sembra non voler restare sepolto.A chi è consigliato? Perfetta per chi ama i thriller nordici carichi di tensione emotiva, misteri ben congegnati e personaggi psicologicamente complessi. Se avete apprezzato The Killing, Broadchurch o Prisoners, questa serie fa per voi.<!







