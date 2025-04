Fondazione San Raffaele Asl trattiene senza titolo i beni di nostra proprietà

Fondazione San Raffaele, sulla sentenza del Tar di Lecce che ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso presentato dalla medesima formazione, contro l’internalizzazione, da parte della Regione Puglia e dell’Asl Brindisi. Brindisireport.it - Fondazione San Raffaele: "Asl trattiene senza titolo i beni di nostra proprietà" Leggi su Brindisireport.it Riceviamo e pubblichiamo una nota dellaSan, sulla sentenza del Tar di Lecce che ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso presentato dalla medesima formazione, contro l’internalizzazione, da parte della Regione Puglia e dell’Asl Brindisi.

Potrebbe interessarti anche:

Giorno del Ricordo, alla Fondazione Fossoli la storia dei profughi istriani del Villaggio San Marco

Per 15 anni, dal 1954 al 1970, il Villaggio San Marco, presso l’ex Campo di concentramento di Fossoli, diviene la casa per oltre 150 famiglie giuliane provenienti dall’Istria (assegnata ...

San Siro Inter, Fondazione Jdentità Bianconera tuona: «Controllare le procedure di vendita»

di RedazioneSan Siro Inter, Fondazione Jdentità Bianconera incalza con un esposto inerente al fatto di controllare le procedure di vendita dell’impianto Fondazione Jdentità Bianconera è più ...

Rossini, neurologo del San Raffaele: "Zeman era ad alto rischio per una seconda ischemia"

Cosa è la presunta ischemia che ha colpito l'ex tecnico di Roma e Lazio Zdenek Zeman e quali sono i fattori di rischio uno tra tutti il fumo

Fondazione San Raffaele: "Asl trattiene senza titolo i beni di nostra proprietà". Il Tar respinge ricorso di Angelucci, legittimo che centro riabilitazione San Raffaele passi ad Asl. San Raffaele contro Regione e Asl, il Tar di Lecce: ricorso improcedibile. Sopralluogo Asl in centro riabilitazione San Raffaele a Ceglie: riscontrate criticità. La Fondazione diffida Asl Br. Centro riabilitazione Ceglie M., Caroli: “La replica della Asl Br è la conferma che ci sono problemi nella gestione. L’assessore piemontese venga a riferire immediatamente”. Brindisi, il centro San Raffaele è tornato alla Asl. Amati: «La riabilitazione deve stare in mano pubblica». Ne parlano su altre fonti

Si apprende da leccesette.it: Sentenza TAR di Lecce su Fondazione San Raffaele, la posizione di Pasquantonio - Il presidente della Fondazione non commenta la ecisione assunta dalla magistratura ma ricorda i rilevanti crediti vantati nei confronti di Asl Brindisi e attacca il Consigliere Amati.

bari.repubblica.it riferisce: Il Tar respinge ricorso di Angelucci, legittimo che centro riabilitazione San Raffaele passi ad Asl - L'assessore regionale al bilancio Fabiano Amati usa toni trionfalistici: "La sanità pubblica vince". Si riferisce al respingimento del ricorso ...

Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Sopralluogo Asl in centro riabilitazione San Raffaele a Ceglie: riscontrate criticità. La Fondazione diffida Asl Br - che i vertici dell’Asl Brindisi ritengono di aver riscontrato nel centro di riabilitazione gestito dalla Fondazione San Raffaele a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, che dal primo ...