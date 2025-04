Leopoldo Mastelloni Sono povero con 1200 euro non ce la faccio

Leopoldo Mastelloni ha dichiarato di essere povero. Il cantante e regista napoletano in un’intervista rilasciata a “Il Giornale” ha parlato . Leopoldo Mastelloni: “Sono povero, con 1200 euro non ce la faccio” su Perizona.it Perizona.it - Leopoldo Mastelloni: “Sono povero, con 1200 euro non ce la faccio” Leggi su Perizona.it ha dichiarato di essere. Il cantante e regista napoletano in un’intervista rilasciata a “Il Giornale” ha parlato .: “, connon ce la” su Perizona.it

Potrebbe interessarti anche:

“La mia pensione? 1.200 euro al mese. Tolti i debiti mi restano meno di 1.000 euro. L’idea di uccidermi mi viene, ma sono cattolico”: Leopoldo Mastelloni si sfoga

L’attore Leopoldo Mastelloni versa in gravi condizioni finanziarie, come ha denunciato in una intervista a Il Giornale. “La mia pensione? 1.200 euro al mese. Togli il quinto per i debiti, restano ...

Leopoldo Mastelloni, la confessione dell’attore: “Ho paura, sono povero”

Un grido di aiuto quello di Leopoldo Mastelloni, attore di grande talento con una carriera tra cinema, televisione e soprattutto teatro, che nel giorno del suo 80° compleanno ha raccontato di vivere ...

Leopoldo Mastelloni in difficoltà economiche: “La pensione da 1200 euro non basta, penso al suicidio ma sono vigliacco”

Leopoldo Mastelloni ha confidato di vivere un momento di grande difficoltà economica. Il 12 luglio festeggerà i suoi 80 anni, ma la vita si sta rivelando amara.Continua a leggere

Leopoldo Mastelloni, il secondo tentativo sulla Bacchelli: «Non esco più e il frigo è vuoto». Leopoldo Mastelloni: «Ho speso tutto per il teatro. Ora non esco e il frigo è vuoto». Lo sfogo di Leopoldo Mastelloni, "Ho una pensione da fame e penso al suicidio". Nino Castelnuovo, malato e povero, e gli altri artisti caduti in disgrazia. Leopoldo Mastelloni: "Non mi fanno lavorare, mi aiuterebbe anche un'ospitata da 300 euro". Leopoldo Mastelloni è rimasto senza soldi Ho una pensione da 1200 euro non ce la faccio. Ne parlano su altre fonti

Riporta virgilio.it: Leopoldo Mastelloni soffocato dai debiti, l'attore pensa al suicidio: "L'idea di uccidermi mi viene" - Leopoldo Mastelloni, oggi in pensione, ha raccontato i suoi drammi economici e sociali, evidenziando l'indifferenza del mondo intorno a lui ...

Secondo msn.com: Leopoldo Mastelloni: «Vivo con 1.200 euro al mese e non mi bastano. Faccio l'ospite in tv solo per dire "non sono morto"» - Il dramma di Leopoldo Mastelloni. L'attore torna a parlare delle sue difficoltà economiche: «Vivo con 1200 euro al mese. Togli il quinto per i debiti, restano meno di 1000 ...

statoquotidiano.it comunica: MASTELLONI Leopoldo Mastelloni: “Vivo con meno di 1.000 euro al mese. Ho pensato al suicidio, ma la fede mi trattiene” - Home // Il diavolo spettegola // Leopoldo Mastelloni: “Vivo con meno di 1.000 euro al mese. Ho pensato al suicidio, ma la fede mi trattiene” ...