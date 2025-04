Break Even Point BEP o Punto di non ritorno

Punto di non ritorno”, con cui il ‘principale”- l’imprenditore -prende atto che la propria azienda non produce utili e da allora in poi i costi sostenuti per creare quanto previsto e descritto nell’oggetto sociale, non saranno coperti più dai ricavi. Leggi su Ildenaro.it Un incubo ricorre con maggior frequenza rispetto agli altri a dar tormento agli imprenditori in genere. Che le aziende di costoro siano di piccole o grandi dimensioni, a dar tormento a chi ne è riferimento, si uniscono e parano di fronte iene che attentano al soddisfacente andamento dell”attività delle stesse. Si evidenzia bene, soprattutto in tempi come quelli attuali, anche uno stormo di avvoltoi, che da tempo volano bassi e tormentano l’intera categoria dei produttori di beni e servizi. Quel tipo di rapaci è definito BEP, acronimo in inglese dell’ espressione che nessun imprenditore si augura di dover ascoltare, soprattutto se riferito alla propria “creatura”. La traduzione della stessa in italiano vale “di non”, con cui il ‘principale”- l’imprenditore -prende atto che la propria azienda non produce utili e da allora in poi i costi sostenuti per creare quanto previsto e descritto nell’oggetto sociale, non saranno coperti più dai ricavi.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Berrettini-Fritz 5-7, 6-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: due match point cancellati, tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SABALENKA DALLE 20.00 3-4 Ace (13°), +3 ma soprattutto -1 Berrettini! 2-4 Ace (12°), passa a condurre nel computo degli ace il ...

LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 4-6, 7-6, (6-6), WTA Doha 2025 in DIRETTA: le azzurre annullano match point e forzano il super tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-9 Orribile errore in costruzione di dritto di Paolini, anche l’urlo di Shnaider. Due palle match, altre due. 7-8 E poi la prima vincente. Se le russe ...

Break point: la decadenza estetica e funzionale

Succede in silenzio, ma succede! Ciascuno di noi, con il passare degli anni, arriva a un punto di cambiamento del proprio corpo! Quando la spinta anabolica giovanile finisce, inizia la lunga fase ...

Break even point: definizione ed esempi. La sostenibilità economica degli allevamenti di bovini da latte in Italia. ENERGIA, prezzi petroliferi. Petrolio e pandemia perturbano l’economia mondiale: la guerra dei prezzi al barile e lo shale oil Usa. Aldo Romeo investe nel futuro per la crescita. Orale maturità 2025: collegamenti pronti per Amministrazione, Finanza e Marketing. Conferimento di stabile organizzazione in newco residente. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ildenaro.it: Break Even Point (BEP) o Punto di non ritorno - Un incubo ricorre con maggior frequenza rispetto agli altri a dar tormento agli imprenditori in genere. Che le aziende di costoro siano di piccole o grandi dimensioni, a dar tormento a chi ne è riferi ...

skuola.net riferisce: Break Even point - Il break even point è uno strumento di controllo che serve a determinare il volume di produzione minimo per pareggiare costi e ricavi. Tiene conto dei Costi fissi,costi variabili e ricavi.

Come scrive bbc.co.uk: Break-even - CCEA - Break-even graph: A graph showing revenue, costs, and the break-even point (BEP). It helps businesses visualise when they will start making a profit. Margin of safety: The difference between ...