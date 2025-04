Seconda maglia Juve stagione 2025 26 ecco le prime immagini del prossimo kit da trasferta – FOTO

JuventusNews24Seconda maglia Juve stagione 2025/26: ecco le prime immagini del prossimo kit da trasferta dei bianconeri. Tutti i dettagli e le novità – FOTOArrivano nuove immagini relative alla Seconda maglia della Juventus per la stagione 2025-26. I bianconeri, come rivelato dal portale Footy Headlines, indosserà una casacca in cui ci sarà il netto predominio del colore azzurro.Il logo e i dettagli colorati di bianco, ad eccezione delle strisce ai bordi delle due spalle, mentre il pattern avrà diverse forme con dettagli in prevalenza quadrati e ispirati all’estate italiana. Sarà questa la nuova divisa dei bianconeri.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Seconda maglia Juve stagione 2025/26: ecco le prime immagini del prossimo kit da trasferta – FOTO Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24/26:ledelkit dadei bianconeri. Tutti i dettagli e le novità –Arrivano nuoverelative alladellantus per la-26. I bianconeri, come rivelato dal portale Footy Headlines, indosserà una casacca in cui ci sarà il netto predominio del colore azzurro.Il logo e i dettagli colorati di bianco, ad eccezione delle strisce ai bordi delle due spalle, mentre il pattern avrà diverse forme con dettagli in prevalenza quadrati e ispirati all’estate italiana. Sarà questa la nuova divisa dei bianconeri.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Seconda maglia Juve 2025/26, rivoluzione totale in casa bianconera! Sarà azzurra: tutti i dettagli e i primi spoiler – FOTO

di Redazione JuventusNews24Seconda maglia Juve 2025/26, rivoluzione totale per quella che sarà la divisa: la FOTO con tutti i dettagli Ecco i primi spoiler di quella che potrebbe essere la seconda ...

Vlahovic insegue Dybala e Cristiano Ronaldo: potrebbe diventare il terzo straniero a raggiungere quel traguardo con la maglia della Juve

di Redazione JuventusNews24Vlahovic insegue Dybala e Ronaldo: il dato sul serbo, verso la panchina nel big match contro l’Atalanta Dusan Vlahovic, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe ...

Pepe dà fiducia alla Juve: «L’impresa scudetto è complicata, ma quando vesti questa maglia…»

di Redazione JuventusNews24Pepe, ex giocatore della Juve, ha parlato delle possibilità di scudetto dei bianconeri. Ecco le parole Simone Pepe ha parlato nel pre partita di Juve Atalanta, sfida ...

Seconda maglia Juve stagione 2025/26: ecco le prime immagini. Maglie da calcio 2025-2026, le anticipazioni sulle big d'Europa. FOTO. Juventus, le nuove maglie della stagione 25/26: le prime proiezioni FOTO. Juve, loghi e strisce rosa e seconda maglia azzurra: le indiscrezioni sui tre kit 2025/26. Juve, prima e seconda maglia 2025/2026: le indiscrezioni. Juventus, svelata la seconda maglia per la stagione 2024/2025: le foto. Ne parlano su altre fonti

Nota di calcioblog.it: Dalla Juve al Milan, a fine stagione il clamoroso cambia maglia “diventa realtà”: annunciata “l’offerta”, tifosi increduli - Dalla Juve al Milan, a fine stagione il clamoroso cambia maglia “diventa realtà”. Svelato l’ambizioso piano del Club per giugno. Il nuovo Milan inizia finalmente a prendere forma. In settimana ci sarà ...

Nota di msn.com: Doppio sponsor di maglia, le cifre Juve: dimenticate gli antichi fasti… - TORINO - È una settimana di riflessioni, perché prima era arrivato il weekend della verità. Sul nuovo sponsor di maglia, ecco, la Juventus è nelle curve decisive. Non finali, ma quelle in cui si capir ...

Lo riporta informazione.it: Sponsor Juventus, doppia ipotesi: ma è possibile sfoggiare due brand insieme? - Le due ipotesi per il nuovo sponsor della Juventus Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, la Juventus sarebbe in fase di trattativa avanzata per risolvere la questione relativa allo sponsor di ...