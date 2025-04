Presentazione del volume che racconta Oriolo dei Fichi dai suoi prodotti tipici alla gente che ci vive e le loro storie

Mercoledì 23 aprile, alle 17.30, al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza (viale Alfredo Baccarini 19), è in programma la presentazione del libro "Oriolo. Tra le vigne e le stelle" di Martina Liverani, in uscita questi giorni per i caratteri di Polaris Editore. A dialogare con l'autrice.

"Oriolo tra le vigne e le stelle": al Mic la presentazione del nuovo libro di Martina Liverani.

quicosenza.it riferisce: Viaggio tra radici e futuro: #IoResto racconta la storia di Oriolo insieme agli abitanti - ORIOLO (CS) – Domenica 6 aprile 2025 è stata scritta un’altra importante pagina del “Diario del Territorio” dell’associazione #IoResto: un progetto in continuo movimento che unisce ...