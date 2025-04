Rifondazione volta le spalle al sindaco Barbano e passa al opposizione Ora dimettiti

passaggio tra i banchi dell'opposizione: è l'esponente di Rifondazione Roberto Cappucci, eletto nelle liste di 'Sinistra in Comune' a sostegno della coalizione a trazione cinquestelle guidata dal sindaco di San. Foggiatoday.it - Rifondazione volta le spalle al sindaco Barbano e passa all'opposizione: "Ora dimettiti!" Leggi su Foggiatoday.it Un solo consigliere di maggioranza presente in aula, che però, ha comunicato ilggio tra i banchi dell': è l'esponente diRoberto Cappucci, eletto nelle liste di 'Sinistra in Comune' a sostegno della coalizione a trazione cinquestelle guidata daldi San.

Rifondazione volta le spalle al sindaco Barbano e passa all'opposizione: "Ora dimettiti!". Genova tradisce il sindaco Bucci nelle elezioni in Liguria, i risultati sorridono a Orlando e Pd: i dati. Valgimigli, candidato a Lugo di Prc e Potere al Popolo: più confronto del Comune con i cittadini, più potere al sindaco sulla sanità e gestione diretta dei servizi. il manifesto. Balipedio Portovenere, Prc La Spezia: "Totalmente insoddisfacente la risposta del sindaco". Cronaca di una giornata di 15 anni fa che segnò la storia di Sansepolcro. Ne parlano su altre fonti

