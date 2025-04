Ilfattoquotidiano.it - La pista della “guerra delle grucce” di Prato dietro l’omicidio dei due cinesi a Roma

C’è l’ombral’agguato nel quale sono stati freddati Zhang Dayong e Gong Xiaoqing, ammazzati con sei colpi di pistola alla nuca, lunedì sera, in via Prenestina a. Esclusa l’ipotesirapina, i carabinieri del Nucleo investigativo privilegiano lalegata alla serie di attentati, pestaggi e tentativi di omicidi che si stanno consumando all’internocomunità cinese, non solo nella zona di. Non a caso, oltre alla procura ordinaria, sul caso indagano anche i pm dell’Antimafia.C’è infatti un dettaglio non trascurabile nel passato di Zhang Dayong, conosciuto anche con lo pseudonimo Asheng. Il 53enne – vittima di un killer che, coperto da un cappuccio, lo ha atteso nell’androne del suo palazzo in zona Pigneto – è stato già in passato coinvolto in vicende giudiziarie con accuse di reati contro il patrimonio di matrice organizzata.