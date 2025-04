Lavoratori picchiati perché si iscrivono al sindacato scattano quattro misure cautelari a Prato

Secondo quanto spiegato dal procuratore Luca Tescaroli, i quattro indagati rappresentano "la proiezione di una filiera più ampia di soggetti, riconducibili alla proprietà cinese, di una significativa struttura societaria". Le attività illecite si concentravano attorno alla "Acca srl", azienda di logistica e facchinaggio che operava in un magazzino di Seano, nel comune di Carmignano.

