Lo fermano per rapina a Ferrara ma lui confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere sepolto a Firenze

confessato alla squadra mobile di Ferrara un omicidio facendo ritrovare la notte scorsa il corpo vicino al lago di Bilancino (Firenze), sepolto sotto terra e fango. Lo riporta La Nazione rispetto a una vicenda dai tratti ancora molto incerti. La vittima potrebbe essere una guardia giurata . Il presunto assassino, un africano di 41 anni, era stato fermato dalla polizia di Ferrara con. Feedpress.me - Lo fermano per rapina a Ferrara, ma lui confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere sepolto a Firenze Leggi su Feedpress.me Un uomo avrebbeto alla squadra mobile diunfacendola notte scorsa il corpo vicino al lago di Bilancino (),sotto terra e fango. Lo riporta La Nazione rispetto a una vicenda dai tratti ancora molto incerti. La vittima potrebbe essere una guardia giurata . Il presunto assassino, un africano di 41 anni, era stato fermato dalla polizia dicon.

