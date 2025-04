Hamas risposta alla proposta di cessate il fuoco di Israele entro 48 ore

Hamas ha dichiarato all'Afp che l'organizzazione fondamentalista risponderà "molto probabilmente" entro 48 ore alla proposta di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi da parte di Israele, ricevuta attraverso i mediatori. "È molto probabile che Hamas invierà la sua risposta ai mediatori entro le prossime 48 ore, poiché il movimento sta ancora conducendo consultazioni approfondite all'interno del suo quadro di leadership, così come con le fazioni, al fine di formulare una posizione unitaria", ha detto il funzionario.

