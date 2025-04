Il futuro del Irst la Regione pensa alla fase 2 Rafforzare il rapporto con l’Università di Bologna

Forlitoday.it - Il futuro dell'Irst, la Regione pensa alla 'fase 2': "Rafforzare il rapporto con l’Università di Bologna"

Leggi su Forlitoday.it

La giunta chiarisca quali sono i progettiper l'Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori” di Meldola e in che modo intenda tutelare una realtà tanto strategica in ambito sanitario. A chiederlo, con un'interrogazione, è il consigliere di Fratelli d'Italia, Luca.