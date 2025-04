Nordio sull’incontro con l’Anm Parleremo di cose concrete sarà utile

Nordio sull’incontro con l’Anm: “Parleremo di cose concrete, sarà utile” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Nordio sull’incontro con l’Anm: “Parleremo di cose concrete, sarà utile” Leggi su Ildifforme.it Il ministro della Giustizia, in occasione di un'intervista a SkyTg24, ha sottolineato l'importanza dell'incontro che oggi si terrà con l'Associazione nazionale magistrati, in cui non si discuterà solamente di separazione delle carriere ma in generale dell'efficienza della giustizia italiana. Tornando sul tema dei femminicidi, poi, il Guardasigilli ha ribadito che il fattore etnico e culturale avrebbe un'influenza importante in questi fenomeniL'articolocon: “di” proviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Il nuovo segretario dell’Anm: “Sulla riforma i magistrati non trattano, quel testo va ritirato. L’incontro con Meloni? Ho dubbi sull’utilità”

“La magistratura italiana non vuole trattare per una modifica della riforma, ma auspica un ripensamento radicale e il ritiro di quel testo da parte del governo. Autonomia e indipendenza non sono ...

Diciotti, l’Anm replica a Nordio: “Magistrati applicano la legge non collaborano coi governi. Incontro con Mattarella non sarà formale”

Un altro incontro in agenda, questa volta col capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura. Nel day after degli attacchi del governo ai giudici della ...

Riforma Giustizia, Parodi (Anm): “Martedì incontro con Nordio, aspettative positive”

“Il dialogo con il governo? Da parte nostra il dialogo con il governo non può mai interrompersi perché noi siamo una parte del dibattito. Con il governo ci sono sicuramente dei punti di non sintonia ...

Diciotti, l’Anm replica a Nordio: “Magistrati applicano la legge non collaborano coi governi. Nordio avverte l'Anm: "Sì al dialogo ma la riforma non si tocca". Anm-Governo, il negoziato tra toghe e Meloni è un flop: la separazione delle carriere va avanti. Caso Almasri, Meloni: "Ci attaccano ma il sostegno degli italiani è solido". Indagini sottratte ai pm, la notizia del “Fatto” sarà al centro dell’incontro tra Meloni e…. Nordio a : “Anm si preoccupi dei magistrati che rovinano vita ad amministratori”. Ne parlano su altre fonti