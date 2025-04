Neuer recupera prima di Inter Bayern Monaco Subito titolare – Sky

Inter e Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport in questi minuti, Manuel Neuer ha recuperato dal problema muscolare al polpaccio destro e sarà regolarmente a disposizione per la gara di San Siro.RECUPERO A SORPRESA – Fino a ieri, le indicazioni provenienti da Monaco facevano presagire un forfait quasi certo. Manuel Neuer, 39 anni, aveva saltato sia la gara d’andata all’Allianz Arena (persa 2-1 dal Bayern) sia il ritorno degli ottavi contro l’Inter. Il rientro del capitano è una notizia fondamentale per Vincent Kompany, che dovrà comunque fare i conti con diverse assenze pesanti, tra cui Musiala, Upamecano e Davies. In porta, Jonas Urbig si era ben comportato nelle ultime uscite, ma la leadership e l’esperienza di Neuer sono difficilmente sostituibili in una gara di tale importanza. Inter-news.it - Neuer recupera prima di Inter-Bayern Monaco! Subito titolare? – Sky Leggi su Inter-news.it Colpo di scena a poche ore dalla sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra. Secondo quanto riportato da Sky Sport in questi minuti, Manuelhato dal problema muscolare al polpaccio destro e sarà regolarmente a disposizione per la gara di San Siro.RECUPERO A SORPRESA – Fino a ieri, le indicazioni provenienti dafacevano presagire un forfait quasi certo. Manuel, 39 anni, aveva saltato sia la gara d’andata all’Allianz Arena (persa 2-1 dal) sia il ritorno degli ottavi contro l’. Il rientro del capitano è una notizia fondamentale per Vincent Kompany, che dovrà comunque fare i conti con diverse assenze pesanti, tra cui Musiala, Upamecano e Davies. In porta, Jonas Urbig si era ben comportato nelle ultime uscite, ma la leadership e l’esperienza disono difficilmente sostituibili in una gara di tale importanza.

