Sondaggio Swg: in calo FdI e il Pd, mentre cresce il M5s

Settimana in lieve flessione per i due principali partiti italiani. Secondo l’ultimodi Swg per il Tg La7, Fratelli d’Italia perde lo 0,2 per cento e si attesta al 30 per cento,il Partito democratico cala dello 0,3 per cento scendendo al 22 per cento. La Lega resta stabile all’8,7 per cento,Forza Italia cede un decimale e scende all’8,8. Ilarriva alla vigilia della visita della premier Giorgia Meloni alla Casa Bianca, dove giovedì 17 aprile incontrerà Donald Trump. Al centro del bilaterale, i dazi commerciali con l’obiettivo di azzerarli.Il M5s sale al 12,5 per cento e Avs al 6,4A guadagnare terreno è il Movimento 5 stelle, che sale dal 12,2 per cento al 12,5 per cento, segnando un +0,3 per cento.anche Alleanza verdi e sinistra, che registra un +0,3 per cento e arriva al 6,4 per cento.