Bovolenta C è tensione Con Travica definito il mio ruolo

Ilpiacenza.it - Bovolenta: «C'è tensione. Con Travica definito il mio ruolo» Leggi su Ilpiacenza.it Dopo l’infinita battaglia in gara 2 vinta da Trento al tie break ed ora avanti 2-0 nella serie della semifinale scudetto, Gas Sales Piacenza e trentini torneranno in campo a Trento giovedì 17 aprile alle ore 20.30 con diretta su Rai Sport. La serie si gioca al meglio delle cinque partite.

Un cognome più che onorato: i ravennati Alessandro e Arianna Bovolenta protagonisti del podcast “Undernet”

La seconda puntata del nuovo podcast federale ‘Undernet – I figli d’arte della pallavolo italiana’, disponibile da oggi, mercoledì 9 aprile su Spotify e su YouTube, avrà come ...

È attiva su YouTube la seconda puntata del nuovo podcast della Fipav 'Undernet - I figli d'arte della pallavolo italiana' che ha avuto come ospiti l’opposto della Gas Sales Piacenza Alessandro ...

