Agrigento capitale Italiana della cultura al via cantieri aperti

culturali e ambientali di Agrigento ha avviato un programma di interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale della città e della provincia , grazie ai fondi europei provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), per un ammontare di quasi 30 milioni di euro , che dovranno concludersi entro. Feedpress.me - Agrigento capitale Italiana della cultura, al via cantieri aperti Leggi su Feedpress.me La Soprintendenza per i benili e ambientali diha avviato un programma di interventi di restauro e valorizzazione del patrimoniolecittà eprovincia , grazie ai fondi europei provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), per un ammontare di quasi 30 milioni di euro , che dovranno concludersi entro.

