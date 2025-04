Da discarica a risorsa Colle Barone rinasce conclusi i lavori di ripristino

conclusi i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’area di Colle Barone, un intervento fondamentale per il recupero ambientale e la sicurezza del territorio. Grazie al finanziamento della Regione Campania e all’impegno del consigliere regionale del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani Andrea Volpe, l’ex discarica è stata completamente risanata, restituendo alla comunità un’area riqualificata e sicura.Colle Barone, originariamente una cava, era stata trasformata in discarica tra gli anni ’70 e ’80, accogliendo oltre 470.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani. La necessità di un intervento strutturale si è fatta sempre più urgente negli ultimi anni, portando all’avvio dei lavori di messa in sicurezza nel marzo 2024. Anteprima24.it - Da discarica a risorsa, Colle Barone rinasce: conclusi i lavori di ripristino Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiSi sono ufficialmentedi messa in sicurezza e riqualificazione dell’area di, un intervento fondamentale per il recupero ambientale e la sicurezza del territorio. Grazie al finanziamento della Regione Campania e all’impegno del consigliere regionale del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani Andrea Volpe, l’exè stata completamente risanata, restituendo alla comunità un’area riqualificata e sicura., originariamente una cava, era stata trasformata intra gli anni ’70 e ’80, accogliendo oltre 470.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani. La necessità di un intervento strutturale si è fatta sempre più urgente negli ultimi anni, portando all’avvio deidi messa in sicurezza nel marzo 2024.

