Caso Equalize in manette Sbraccia l’imprenditore vicino al mondo dem

Laverita.info - Caso Equalize, in manette Sbraccia, l’imprenditore vicino al mondo dem Leggi su Laverita.info Il cliente Gold dei presunti spioni è stato arrestato su richiesta dell’Antimafia, con l’accusa di tentata estorsione aggravata. Domiciliari con braccialetto elettronico per l’hacker Calamucci, già coinvolto nel filone principale.

