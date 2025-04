365 milioni per 147 interventi La Regione Campania finanzia i progetti del bando strade

Regione ha deciso di finanziare tutti i progetti presentati nel bando strade dai Comuni delle Aree Interne della Campania. Si tratta di un finanziamento complessivo di .L'articolo 365 milioni per 147 interventi. La Regione Campania finanzia i progetti del bando strade proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it - 365 milioni per 147 interventi. La Regione Campania finanzia i progetti del bando strade Leggi su Cilentoreporter.it Laha deciso dire tutti ipresentati neldai Comuni delle Aree Interne della. Si tratta di unmento complessivo di .L'articolo 365per 147. Ladelproviene da Cilento Reporter, notizie, magazine.

Potrebbe interessarti anche:

’Ndrangheta nel Bresciano, frode fiscale da 365 milioni: 12 arresti

C’è Brescia al centro di un’operazione che ha portato a 12 misure cautelari nei confronti di altrettante persone in tutta Italia. Il comune denominatore è la ‘ndrangheta, che facendo base nella ...

Maxi frode fiscale di oltre 365 milioni, a Brescia i tentacoli della 'ndrangheta reggina

Sequestro preventivo di più 8,5 milioni e una maxi frode fiscale di oltre 365 milioni nel settore del commercio delle materie plastiche. Questo il bilancio di una complessa attività del Nucleo di ...

Truffe investimenti, 147 milioni persi per il trading online dei finti broker

Il trading online attira sempre più utenti con le sue promesse di guadagno facile e immediato, ma, a fronte di un numero di operatori del settore in buona fede, c’è da registrare l’aumento ...

Regione Campania, Aree Interne: in arrivo 365 milioni di euro per le strade. Strade Aree interne: la Regione finanzia 147 interventi per 365 milioni. Strade Aree interne, in arrivo 365 milioni di euro dalla Regione. Comuni, la Regione Campania finanzia i progetti per le strade. Pioggia di fondi per le Aree Interne, Auricchio: "Circa 60mln di euro saranno destinati al Cilento interno". Viabilità nel Vallo di Diano: finanziati tutti i progetti per un valore di 25 milioni di euro. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Strade Aree interne: la Regione finanzia 147 interventi per 365 milioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Riporta msn.com: Campania, De Luca “Finanziati tutti i progetti per le strade” - Si tratta di un finanziamento complessivo di 365 milioni che riguardano 147 interventi, e coinvolgono 181 Comuni.