Per la Consulta l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia era incostituzionale cosa cambia

La Corte costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità delelettrica. Per la, il tributo – istituito nel 1988 per finanziare gli enti territoriali e abrogato dal legislatore nel 2012 – non rispetta infatti il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito “in favore delle province“. Sentenza che apre così la strada ai clienti di chiedere la restituzione del pagamento non dovuto direttamente ai fornitori (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato).La Corte costituzionale – nella sentenza numero 43, esprimendosi sulla questione sollevata dal Tribunale di Udine – ha sottolineato, citando le sentenze della Cassazione, che “tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è ‘in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio’”.