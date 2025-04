Militari costretti a fare irruzione nel appartamento di Favara il video del Arma dei carabinieri

Favara, i carabinieri fanno irruzione nell'abitazione dove si era barricato e il 52enne spara: bloccato e portato in ospedaleIL video. Barricato in casa a Favara in via Pietro Nenni, le immaginiFavara, minaccia la madre e si barrica in casa: a vuoto i tentativi di negoziare Agrigentonotizie.it - Militari costretti a fare irruzione nell'appartamento di Favara, il video dell'Arma dei carabinieri Leggi su Agrigentonotizie.it , ifanno'abitazione dove si era barricato e il 52enne spara: bloccato e portato in ospedaleIL. Barricato in casa ain via Pietro Nenni, le immagini, minaccia la madre e si barrica in casa: a vuoto i tentativi di negoziare

