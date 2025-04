Concorso DSGA in pochi superano la prova scritta Abbassare la soglia minima per accesso all’orale a 36

Concorso per DSGA è stato "un flop", così lo definisce Anquap. Su oltre 29mila domande presentate si sarebbero presentati alla prova scritta del 10 aprile in circa 9000 candidati.

Numeri da verificare, si tratta di informazioni raccolte dalla nostra redazione e provenienti direttamente dai luoghi d'esame, una sorta di exit poll. Ma se tutto sarà confermato meno della metà dei ...

Si tiene oggi, giovedì 10 aprile 2025, in un unico turno pomeridiano su scala nazionale, la prova scritta del Concorso per DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi), ora inquadrati ...

Si svolge oggi, 10 aprile, la prova scritta del concorso per direttori SGA, nuova area dei funzionari ed EQ. Le operazioni di identificazione dei candidati iniziano alle ore 13.30. La prova si ...

