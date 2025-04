Legnoterapia e connessione con la natura nuova frontiera del benessere

MILANO – In un mondo sempre più attento alla sostenibilità e al benessere olistico, la Legnoterapia si presenta come una tecnica di massaggio innovativa, capace di offrire risultati tangibili e immediati, uno strumento di relax che permette di rafforzare il legame con la natura che ci circonda. Protagonisti di questo trattamento: strumenti in legno naturale che permettono di trattare e stimolare diverse aree del corpo, generando effetti drenanti, rimodellanti e rilassanti.Aspria Harbour Club – oasi di sport e relax in zona San Siro a Milano immerso in 7 ettari di parco – ha arricchito la sua proposta di rituali dedicati al corpo con questo esclusivo trattamento che non solo rigenera il corpo grazie alle proprietà del legno ma che promuove anche un profondo legame con la natura, fondamentale per il benessere psicofisico.

