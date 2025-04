Addio a Beniamino Cancian fu allenatore del Foggia negli anni 90

Beniamino Cancian, ex calciatore e allenatore. Aveva 89 anni ed è morto a Budoia (in provincia di Pordenone) dove viveva. Nato il 21 marzo del 1936 a Sacile (provincia di Pordenone), Cancian fu prima calciatore vestendo le maglie di Torino (con cui. Foggiatoday.it - Addio a Beniamino Cancian, fu allenatore del Foggia negli anni '90 Leggi su Foggiatoday.it Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di, ex calciatore e. Aveva 89ed è morto a Budoia (in provincia di Pordenone) dove viveva. Nato il 21 marzo del 1936 a Sacile (provincia di Pordenone),fu prima calciatore vestendo le maglie di Torino (con cui.

Potrebbe interessarti anche:

Lutto in casa Padova: addio a Beniamino Cancian, protagonista silenzioso della promozione in A del 1994

C’è un volto dietro le imprese, anche quando sta un passo indietro. È morto a 89 anni Beniamino Cancian, figura chiave del Padova che nel 1994 tornò in Serie A dopo 32 anni. Era il vice di Mauro ...

Ti ricordi… Beniamino Cancian, da garzone al forno di Sacile a una vita nel Torino, con cui batterà Nereo Rocco

Di “moccoli”, “meccanici dentisti”, famiglie numerose e lacrime all’esordio. Parole e usanze desuete, di un calcio che pare preistoria e che però si porta dietro in maniera quasi univoca la ...

Genoa-Balotelli, addio vicino: le parole di Ottolini

Per la seconda volta di fila Mario Balotelli non è stato convocato dal Genoa che scende in campo questa sera contro il Monza ultimo in classifica. Vieira non gli ha concesso di affrontare la gara ...

Addio a Beniamino Cancian, fu allenatore del Foggia negli anni '90. Lutto in casa Padova: addio a Beniamino Cancian, protagonista silenzioso della promozione in A del 1994. IL LUTTO - Addio a Beniamino "Mino" Cancian, leggenda della Sacilese. Torino: addio a Beniamino Cancian, il mister della Coppa Italia 1971. Lutto in casa Padova: addio a Beniamino Cancian, protagonista silenzioso della promozione in A del 1994. Il calcio dice addio a Beniamino Cancian: da allenatore vinse una Coppa Italia e lanciò Pablito. Ne parlano su altre fonti

ilgazzettino.it riferisce: Beniamino Cancian muore a 89 anni: fu il primo a capire la grandezza di Pablito - PORDENONE - Aveva compiuto da poco 89 anni, Beniamino Cancian, nato il primo giorno di primavera, il 21 marzo del lontano 1936 a due passi dalla cupola di San Liberale, porta d'ingresso della ...

Lo riporta toronews.net: Torino: addio a Beniamino Cancian, il mister della Coppa Italia 1971 - L'intero mondo granata piange la scomparsa di Beniamino Cancian. Ex calciatore del Torino e poi allenatore, si è spento all’età di 89 anni. Cancian fu difensore granata per quattro stagioni (1955-56 e ...

Secondo padovaoggi.it: Lutto in casa Padova: addio a Beniamino Cancian, protagonista silenzioso della promozione in A del 1994 - È morto a 89 anni Beniamino Cancian, storico allenatore e vice di Sandreani nel Padova che tornò in Serie A nel 1994. Ha allenato in tutta Italia, da Nord a Sud ...