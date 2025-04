Due scosse di terremoto a Catania avvertite dalla popolazione

scosse di terremoto, entrambe avvertite dalla popolazione, sono state registrate in provincia di Catania dall'Ingv - Osservatorio Etneo rispettivamente alle 2,06 della notte scorsa e alle 7,21 di stamane. Entrambe con una magnitudo di 2.1, la prima con ipocentro localizzato ad una profondità di 1,4 km con epicentro ad ovest di Zafferana Etnea, la seconda ad una profondità di 1.7 km con epicentro.

