Kvaratskhelia caccia alla storia perché può entrare nell’Olimpo della Champions League

Kvaratskhelia sogna il passaggio di turno in Champions League e va a caccia della storia della competizione: perché può entrare nella leggenda della competizione Kvaratskhelia, caccia alla storia: perché può entrare nell'Olimpo della Champions League (Ansa) – SpazioNapoli.itKhvicha Kvaratskhelia sta vivendo un momento magico. Con il PSG a un passo dalle semifinali di Champions League, il georgiano ha gli occhi puntati sulla sfida di ritorno contro l'Aston Villa. Il 3-1 dell'andata è un bel biglietto da visita, ma nel calcio nulla è scontato, e Khvicha lo sa bene.Basta un lampo, una di quelle giocate da capogiro che lo hanno reso una stella, per cambiare il destino di una partita. E se i parigini dovessero passare il turno, affronteranno una tra Arsenal e Real Madrid e il sogno di Kvaratskhelia potrebbe prendere forma.

