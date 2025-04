Pakistan tre milioni di rimpatri forzati camion carichi di persone e bagagli

milioni i rimpatri forzati disposti dal Pakistan nei confronti di cittadini afghani residenti nel Paese. A novembre è infatti scaduto il termine concesso da Islamabad per lasciare il Pakistan e le autorità stanno provvedendo all'espulsione di tutti i rifugiati irregolari: almeno un terzo di loro vive nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa. Nelle immagini le partenze di molti camion carichi di bagagli e persone. La provincia Pakistana ha ospitato un numero significativo di afghani fin dagli anni '80, molti dei quali si sono integrati, anche sposando persone del posto. Tgcom24.mediaset.it - Pakistan, tre milioni di rimpatri forzati: camion carichi di persone e bagagli Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sono oltre tredisposti dalnei confronti di cittadini afghani residenti nel Paese. A novembre è infatti scaduto il termine concesso da Islamabad per lasciare ile le autorità stanno provvedendo all'espulsione di tutti i rifugiati irregolari: almeno un terzo di loro vive nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa. Nelle immagini le partenze di moltidi. La provinciaa ha ospitato un numero significativo di afghani fin dagli anni '80, molti dei quali si sono integrati, anche sposandodel posto.

Pakistan, oltre tre milioni di rimpatri forzati: l'esodo degli afghani

Sono oltre tre milioni i rimpatri forzati disposti dal Pakistan nei confronti di cittadini afghani residenti nel Paese. A novembre è infatti scaduto il termine concesso da Islamabad per lasciare il ...

Pakistan, oltre tre milioni di rimpatri forzati: l'esodo degli afghani. Pakistan, tre milioni di rimpatri forzati: camion carichi di persone e bagagli. PAKISTAN - AFGHANISTAN Islamabad ha già rimpatriato 45mila cittadini afghani ad aprile. PAKISTAN. Arresti e deportazioni di massa per i migranti afgani. OIM: L’Italia stanzia 3,5 milioni di euro in favore dei rimpatriati vulnerabili in Afghanistan. Si intensificano le espulsioni degli afghani dal Pakistan. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Pakistan, oltre tre milioni di rimpatri forzati: l’esodo degli afghani - Sono oltre tre milioni i rimpatri forzati disposti dal Pakistan nei confronti di cittadini afghani residenti nel Paese. A novembre è infatti scaduto il termine concesso da Islamabad per lasciare il Pa ...

Si apprende da lepersoneeladignita.corriere.it: Pakistan, nuova ondata di rimpatri forzati verso l’Afghanistan - Sono più di 8.000 le afgane e gli afgani espulsi dal Pakistan dal 1° aprile, nell’ambito di una nuova fase della campagna di rimpatri forzati iniziata nel 2023. Da due anni le autorità pachistane stan ...

Come scrive agcnews.eu: PAKISTAN. Islamabad si vuole sbarazzare di tutti i migranti afgani - Il Programma di Rimpatrio degli Stranieri Illeciti del Pakistan, in vigore dal novembre 2023, ha portato all’espulsione di oltre 800.000 afghani. Anche se il governo pakistano adduce preoccupazioni in ...