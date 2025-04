Lady Gaga risponde alle critiche sull’esclusione di Harlequin dal live del Coachella

Lady Gaga arriva da un periodo molto intenso, aperto dalla presentazione di Joker: Folie A Deux al fianco di Joaquin Phoenix , seguito dalla release di Harlequin album contenente i brani eseguiti dalla popstar per la colonna sonora del film. Successivamente arrivava la nuova era musicale dell’artista, lanciata prima da Die With A Smile, seguita da Disease ed Abracadabra singoli apripista di Mayhem, pubblicato il 7 marzo. Lady Gaga è stata l’headliner della prima serata del Coachella lo scorso 11 aprile, in uno show nel quale sono state presenti diverse hit provenienti dagli album Born This Way, The Fame e per l’appunto Mayhem, regalando una performance diventata già iconica per Abracadabra. I fan più attenti al tempo stesso hanno notato l’assenza di alcuni brani che non sono stati eseguiti sul palco del deserto californiano. Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga risponde alle critiche sull’esclusione di “Harlequin” dal live del Coachella Leggi su Metropolitanmagazine.it arriva da un periodo molto intenso, aperto dalla presentazione di Joker: Folie A Deux al fianco di Joaquin Phoenix , seguito dalla release dialbum contenente i brani eseguiti dalla popstar per la colonna sonora del film. Successivamente arrivava la nuova era musicale dell’artista, lanciata prima da Die With A Smile, seguita da Disease ed Abracadabra singoli apripista di Mayhem, pubblicato il 7 marzo.è stata l’headliner della prima serata dello scorso 11 aprile, in uno show nel quale sono state presenti diverse hit provenienti dagli album Born This Way, The Fame e per l’appunto Mayhem, regalando una performance diventata già iconica per Abracadabra. I fan più attenti al tempo stesso hanno notato l’assenza di alcuni brani che non sono stati eseguiti sul palco del deserto californiano.

