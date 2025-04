Tvzap.it - Carlo Conti torna in Tv: ecco dove lo rivedremo

Personaggi Tv. Il sabato sera di Rai 1 ha conosciuto un'improvvisa battuta d'arresto con la chiusura anticipata di Ne vedremo delle belle, il nuovo show condotto da. Il programma, pur pensato per essere un contenitore leggero e musicale, non ha retto la sfida degli ascolti contro la concorrenza agguerrita di Canale 5 e Amici. Tuttavia, per il celebre conduttore toscano non è tempo di pausa:tornerà presto in prima serata. sul flop di Ne vedremo delle belleIn un'intervista rilasciata al magazine TV Sorrisi e Canzoni,ha affrontato con serenità la fine anticipata di Ne vedremo delle belle, spiegando la scelta di testare il format in una serata ad alta competizione.