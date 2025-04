Milano al via il Salone del Risparmio 2025 Giorgetti Italia al altezza delle sfide

Milano la 15esima edizione del Salone del Risparmio, appuntamento chiave per il settore del Risparmio gestito, che si tiene fino al 17 aprile all'Allianz MiCo: in programma oltre 300 relatori in più di 100 conferenze. Come da tradizione, il Salone del Risparmio si distingue per la forte presenza di figure istituzionali L'apertura dei lavori ha visto gli interventi del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e del neo-presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota. Tra gli altri rappresentanti istituzionali Italiani il sottosegretario del Mef Federico Freni e il sottosegretario di Stato Claudio Durigon per il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tg24.sky.it - Milano, al via il Salone del Risparmio 2025: Giorgetti: "Italia all'altezza delle sfide" Leggi su Tg24.sky.it Al via a oggila 15esima edizione deldel, appuntamento chiave per il settore delgestito, che si tiene fino al 17 aprile all'Allianz MiCo: in programma oltre 300 relatori in più di 100 conferenze. Come da tradizione, ildelsi distingue per la forte presenza di figure istituzionali L'apertura dei lavori ha visto gli interventi del ministro dell'Economia eFinanze, Giancarlo, e del neo-presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota. Tra gli altri rappresentanti istituzionalini il sottosegretario del Mef Federico Freni e il sottosegretario di Stato Claudio Durigon per il ministero del Lavoro ePolitiche sociali.

