Si siede sul belvedere per ammirare l’acquedotto di Segovia ma perde l’equilibrio e precipita nel vuoto turista muore sul colpo

Segovia e precipita oltre il parapetto spiaccicandosi al suolo. La tragica vicenda ha avuto come protagonista un turista britannico di 63 anni che si trovava a visitare il celebre acquedotto della città spagnola. Secondo la ricostruzione dei giornali iberici il turista era giunto a Segovia da un paio di giorni insieme ad altre due amici: il dramma si è consumato sabato scorso attorno all’ora di pranzo quando l’uomo si trovava nell’area del Postigo del Consuelo, uno dei belvedere più suggestivi della città.Il quotidiano spagnolo El Norte de Castilla segnala che la vittima non solo si era seduta sul bordo della scalinata che conduce al punto panoramico ma che avrebbe poi perso l’equilibrio cadendo all’indietro. Per il 63enne a nulla sono valsi gli immediati soccorsi. Ilfattoquotidiano.it - Si siede sul belvedere per ammirare l’acquedotto di Segovia ma perde l’equilibrio e precipita nel vuoto: turista muore sul colpo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Si affaccia da una piattaforma panoramica dioltre il parapetto spiaccicandosi al suolo. La tragica vicenda ha avuto come protagonista unbritannico di 63 anni che si trovava a visitare il celebre acquedotto della città spagnola. Secondo la ricostruzione dei giornali iberici ilera giunto ada un paio di giorni insieme ad altre due amici: il dramma si è consumato sabato scorso attorno all’ora di pranzo quando l’uomo si trovava nell’area del Postigo del Consuelo, uno deipiù suggestivi della città.Il quotidiano spagnolo El Norte de Castilla segnala che la vittima non solo si era seduta sul bordo della scalinata che conduce al punto panoramico ma che avrebbe poi persocadendo all’indietro. Per il 63enne a nulla sono valsi gli immediati soccorsi.

