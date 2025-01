Cinemaserietv.it - Parthenope, ecco la data di uscita su Netflix del film di Sorrentino!

, il nuovodi Paolo, con protagonista l’esordiente e apprezzatissima Celeste Dalla Porta nel ruolo dell’omonima protagonista, arriverà su, a pochissime settimane dal termine della sua corsa in sala, il 6 febbraio 2025. Lo ha annunciato la stessa piattaforma nel consueto post di riepilogo sulle uscite del meseNel mese più breve di tutti assisteremo alla caduta dell’impero del benessere con Apple Cider Vinegar. Ma ci improvviseremo anche restauratori di case in rovina con La Dolce Villa. Piangeremo, rideremo e piangeremo ancora con Storia della mia famiglia e concluderemo con la giusta. pic.twitter.com/RmGi1pCEwZ—Italia (@IT) January 24, 2025Celeste Della Porta in– foto di Greg WilliamsIl, di cui abbiamo parlato nella recensione di, è stato presentato in anteprima nell’estate 2024 a Cannes, rivisita il mito di Partenope, creatura mitologica legata alla nascita della città di Napoli, inserendola in un setting contemporaneo.