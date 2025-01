Lanazione.it - Oro, una partenza grandi numeri. A Vicenza affari oltre le previsioni. Un espositore su sei veniva da qui

Oro è stato un ritorno al passato. Abbiamo vissuto il clima, le sensazioni che si respiravano prima del Covid". Il presidente della Consulta orafa, Luca Parrini, è tornato dalla cinque giorni vicentina, l’appuntamento che apre il calendario mondiale delle fiere di settore, con ottimismo e slancio. "Questo indipendentemente dai dati ufficiali che ancora non abbiamo. L’impressione è più che positiva. Un dato, trapelato, ce ne dà poi conferma: un aumento del 7% dei buyers" continua Parrini. Anche quest’anno Arezzo è stata protagonista in fiera con duecento imprese presenti su un totale di 1.300 espositori. "Le nostre aziende erano partite alla volta della fiera con una sete particolare: avere un rapporto vis a vis con i clienti per avere un sentore del repentino aumento del prezzo dell’oro avuto proprio prima della fiera.