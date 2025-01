Juventusnews24.com - Orario Juve Udinese Primavera: quando si disputa la ventiduesima giornata di campionato dei bianconeri

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: a che ora tornano in campo i giovani di mister Magnanelli per la sfida valida per la 22esima gara di1Dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria, latorna in campo nel weekend nella sfida valida per la 22esimadel1.Questa volta idi Magnanelli ospiteranno l’, attualmente fanalino di coda della classifica. La gara, in programma per sabato 25 gennaio, avrà inizio alle ore 11:00 all’Ale & Ricky di Vinovo.Leggi suntusnews24.com