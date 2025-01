Lanazione.it - Oltre 1000 visitatori per la mostra Arte in corso Italia alla Pieve di San Giovanni Battista

Arezzo, 24 gennaio 2025 –per laindi SanGrande successo per l’esposizione che raccoglieva una selezione delle opere originali esposte nella via principale del centro storico. Raccolte 560 fra firme e splendide dediche.provenienti anche da fuori regione per ammirare i pannelli del“E’ un piacere passeggiare nel. Avete mandato via la tristezza”, “Grazie per aver portato la bellezza a San”, “Straordinaria atmosfera, la bellezza ci salverà”, “Unainteressante ed eclettica”, “Un bellissimo viaggio nell’intimità colorata”, “Sempre più città con iniziative che spaziano tra sogno ed emozioni”. Sono solo alcune delle dediche lasciate nel grande libro all’ingresso delladi Sanche, da mercoledì 18 dicembre a domenica 12 gennaio, ha accolto una selezione delle opere originali esposte in