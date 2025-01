Juventusnews24.com - Napoli Juve: ci sono 13 punti di distacco? Cosa ne pensa Thiago Motta del gap in classifica con Antonio Conte

di RedazionentusNews24: ci13dinedel gap incon: le sue dichiarazioni in conferenzaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida trantus per parlare, tra le altre cose, anche della distanza indelle due squadre. Le sue dichiarazioni.GAP – «È la realtà. Ilsi trova in questa posizione meritatamente, noi siamo in questo momento indietro. Domani sarà una grande partita come c’è sempre stata trantus, dove noi vogliamo dare la nostra miglior versione per arrivare alla vittoria».CI13DI? – «La realtà è che loro stanno davanti oggi. Stanno davanti meritatamente:una grande squadra con un grande allenatore.