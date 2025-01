Ilgiorno.it - Molestò una 15enne sul treno. Finisce a processo dopo tre anni

Leggi su Ilgiorno.it

Ha palpeggiato una quindicenne sulcercando poi di trascinarla verso il bagno. Ma la ragazzina era riuscita a divincolarsi e a raggiungere un’altra carrozza dove erano presenti altri passeggeri per chiedere aiuto. Un fatto che sarebbe accaduto nel maggio 2022 e cheoltre duee mezzo è arrivato al vaglio della giustizia. La presunta vittima ormai ha compiuto la maggiore età e si è costituita parte civile con l’avvocata Jessica Sala nei confronti dell’imputato, un trentaquattrenne originario del Mali e residente a Cesano Maderno. L’uomo non è mai stato arrestato perché,la sua identificazione come presunto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata e un suo primo interrogatorio, era diventato irreperibile ed è questa la ragione per cui il procedimento penale è rimasto sospeso per un paio di