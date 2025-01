Luca Calvani esce dalla casa Grande Fratello la notizia che gli lascia l’amaro in bocca | finisce così

Leggi su Caffeinamagazine.it

Quattro ripescati e quattro con un bonus segreto dell’immunità ma a loro insaputa, la puntata deldi giovedì 23 gennaio è stata piena di novità. Mai successo nella storia del reality che i concorrenti eliminati avessero questo privilegio. Ma naturalmente nel corso della diretta non sono mancate le consuete nomination e l’apertura di un nuovo televoto eliminatorio, anche perché giovedì non è uscito nessuno.Quando è arrivato il momento delle nomination ha iniziato Pamela che ha fatto il nome di Amanda, che invece ha nominato Shaila. La ballerina a Gatta ha nominato Stefania perché pensa che sia molto finta. Zeudi dando la colpa alla lontananza per via della sua permanenza nel tugurio ha fatto il nome di Eva dicendo che non hanno ancora legato e la stessa Eva ha nominato Chiara con l’accusa di illudere gli altri coinquilini.