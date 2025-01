Pronosticipremium.com - La Roma cade con l’AZ, Europa in bilico: l’Eintracht diventa decisivo

Leggi su Pronosticipremium.com

Leccarsi le ferite e ripartire, dopo una sconfitta più pesante per il morale che per il risultato in sé. Questo è l’obiettivo della, che ha perso nella serata di ieri 23 gennaio per 1-0 conAlkmaar. Una prova non convincente da parte dei giallorossi, che sono incappati nei soliti errori della prima parte di stagione. Il focus si sposta ora nuovamente sul campionato, lì dove serve ritrovare la via della vittoria. I capitolini dovranno preparare sin da subito la gara con l’Udinese, in programma domenica alle 15:00 in quel del Bluenergy Stadium. Una partita estremamente delicata, contro un avversario solido e tecnico.Claudio Ranieri è consapevole che la sua squadra abbia deluso le aspettative, che non abbia superato quello che alla vigilia appariva per sua stessa ammissione un banco di prova importante.