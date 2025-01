Pronosticipremium.com - Il mal da trasferta non si placa, Righetti: “Leggerezza e squadra slegata”

Leggi su Pronosticipremium.com

Continua la maledizione della. Visto il buon momento di forma e la serie di risultati positivi, si sperava che la Roma potesse finalmente tornare a vincere lontano dall’Olimpico, invece così non è accaduto. Contro l’AZ Alkmaar è arrivato un nuovo ko, che mette ulteriormente in luce tutte quelle che sono le difficoltà dei giallorossi fuori dalle mura amiche. Domenica a Udine servirà quindi una reazione d’orgoglio. Ad esprimersi sulla prestazione in terra olandese è stato Ubaldo, che a Radio Romanista ha analizzato i problemi della formazione di Ranieri.Queste le sue parole: “Continua questain, che si riflette anche nel modo in cui si affronta la partita. Fa un effetto strano, perché poi guardo l’AZ che con un po’ di ordine tattico e di volontà ha portato a casa il risultato.