Quifinanza.it - Germania, come uscire dalla stagnazione? Faro su 3 problemi strutturali

Leggi su Quifinanza.it

Per decenni, la politica e le elezioni tedesche hanno incarnato l’idea di stabilità, spesso descritta addirittura“noiosa”. Pochi partiti in parlamento, maggioranze chiare e coalizioni bipartitiche hanno garantito stabilità politica ed economica, rendendo laun’ancora cruciale per l’Europa intera. Lo sottolinea Carsten Brzeski, Global Head of Macro di ING, spiegando che “tuttavia, con la fine dell’era Merkel, laha perso questo punto di forza unico. La prima coalizione di governo di sempre composta da tre partiti è crollata dopo tre anni e il 23 febbraio il Paese andrà al voto”.?Un tema cruciale della campagna elettorale – spiega l’esperto – è lo stato disastroso dell’economia tedesca. Proprio la settimana scorsa si è diffusa la notizia che l’economia si è contratta nel 2024 per il secondo anno consecutivo.