Gears of War: E-Day, Oblivion Remake e Contraband, periodo di uscita ed informazioni da Tom Warren

Il 2025 potrebbe essere un anno a dir poco importante per gli utenti Xbox, con titoli di grande impatto che promettono di arricchire il catalogo della console e di Xbox Game Pass. Proprio in tal senso Tompotrebbe aver rivelato in queste ore ildidiof War: E-Day,, oltre ad alcuneinedite su questi giochi.Ebbene sì, appena poche ore dopo l’Xbox Developer Direct 2025 ed in attesa dell’Xbox Showcase estivo, sono emerseinteressanti da, giornalista ed esperto del settore a dir poco attendibile. Tomha quindi affermato di aver sentito da alcune sue fonti cheof War: E-Day potrebbe debuttare nel corso di quest’anno anno, il 2025.Il giornalista ha inoltre affermato che il chiacchierato The Elder Scrolls 6:dovrebbe godere di un lancio previsto per la fine della primavera o l’inizio dell’estate di quest’anno, anche se i piani potrebbero subire variazioni improvvise.